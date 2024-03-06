В российском доме престарелых произошел пожар

В Воронеже произошел пожар в доме престарелых, были эвакуированы 52 человека

В Воронеже произошел пожар в частном доме престарелых, спасателями были эвакуированы 52 человека. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве разъяснили, что в результате происшествия никто из постояльцев не пострадал. Пожар уже удалось локализовать.

К тушению пламени были привлечены 66 специалистов и 24 единицы техники. Горела кровля двухэтажного здания на площади 200 квадратных метров. В МЧС пока не назвали причину случившегося.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске загорелось производственно-складское здание на площади 2000 квадратных метров. Огонь помогали ликвидировать более 50 специалистов и 15 единиц техники. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

До этого сообщалось о пожаре на территории волгоградского оптово-строительного рынка.