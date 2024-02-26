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03:22, 26 февраля 2024Россия

В Подмосковье загорелся склад

В Подольске произошел пожар на площади 2000 квадратов

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Подольске загорелось производственно-складское здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь охватил 2000 квадратных метров. В тушении пожара задействованы более 50 специалистов и 15 единиц техники.

На данный момент открытое горение ликвидировано.

Ранее пожар произошел на территории волгоградского оптово-строительного рынка. Его площадь составила 30 квадратных метров.

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      Марина Совина
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