В Подмосковье загорелся склад

В Подольске произошел пожар на площади 2000 квадратов

В Подольске загорелось производственно-складское здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь охватил 2000 квадратных метров. В тушении пожара задействованы более 50 специалистов и 15 единиц техники.

На данный момент открытое горение ликвидировано.

Ранее пожар произошел на территории волгоградского оптово-строительного рынка. Его площадь составила 30 квадратных метров.