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05:39, 11 мая 2024Мир

В МИД заявили об угрозе безопасности России со стороны Финляндии и Швеции

МИД: действия Финляндии и Швеции несут все больше угроз безопасности России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Действия Швеции и Финляндии несут все больше угроз безопасности России. С тех пор как страны присоединились к НАТО, добавил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, пишет ТАСС.

«Отмечаем стремление руководства этих государств в кратчайшие сроки превратить их в аванпост восточного фланга НАТО», — отметил он.

По словам Беляева, планы размещения на территории Финляндии штабных структур альянса, а также активное участие страны в военно-стратегических натовских учениях создают дополнительные угрозы безопасности России.

Москва продолжает внимательно следить за процессом интеграции Швеции и Финляндии в НАТО, резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года.

6 мая стало известно, что в Эстонии начались военные учения «Весенний шторм» с участием 15 стран. Учения продлятся до 17 мая в западной части страны и на островах.

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      Марина Совина
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