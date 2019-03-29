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Назван любимый бренд дешевой одежды россиян

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Аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие масс-маркетные производители наиболее популярны в 171 стране мира. Результаты исследования опубликовано на сайте ресурса.

По мнению экспертов, доминирующими в сегменте бюджетной одежды и обуви на сегодняшний момент являются 10 брендов: Asos, adidas, Diesel, Forever 21, H&M, Nike, Puma, Topshop, Under Armour и Vans.

С помощью сервиса Keyword Explorer Tool, который определил, названия каких компаний пользователи чаще всего искали в сети, было установлено, что самый популярный бренд у россиян — Asos. Этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались всего 52 страны, в частности Испания, Франция, Великобритания и Австралия.

Вторым и третьим оказались спортивные марки Nike и adidas (46 и 42 страны соответственно). Поклонники adidas — практически все жители Латинской Америки, Индии и некоторых стран Африки; Nike — большинство стран Африки и Китай.

Шведский производитель одежды H&M стал самым востребованным в 22 странах мира (например, в Германии, Австрии, Нидерландах, Южной Корее и Японии), а Forever 21 — в 17 (в их числе США и Канада).

How to dress like — платформа, которая разбирает модные образы знаменитостей, публикует информацию о дизайнерах, в чьей одежде они выходили в свет, и помогает пользователям подобрать гардероб как у конкретной известной личности.

В этом же исследовании отмечалось, что самый востребованный люксовый бренд в России — американский Tommy Hilfiger. Помимо россиян фанатами этой марки оказались жители многих стран Европы (например, Германия, Франция, Австрия, Испания и Португалия), а также Турция и Индия.

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