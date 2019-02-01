Раскрыты самые популярные в Instagram кроссовки

Сервис по поиску лучших скидочных предложений Love the Sales составил рейтинг самых популярных в Instagram кроссовок. Его опубликовали на официальном сайте компании.

Эксперты Love the Sales проанализировали хештеги, которыми в соцсети подписывали снимки с кроссовками. Оказалось, что чаще всего пользователи хвастались моделью NMD немецкого бренда adidas: всего с указанной обувью разместили более семи миллионов публикаций.

Второе место заняли кроссовки личной марки американского рэпера и дизайнер Канье Уэста Yeezy Boost 350. Количество хештегов с названием модели — около шести миллионов.

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Третьими стали кеды Old Skool американского производителя одежды и обуви для скейтеров Vans (4,5 миллиона постов), четвертыми — кроссовки adidas Originals Superstar (3,8 миллиона), а пятыми — кеды Converse Chuck Taylor All Star (3,5 миллиона).

Ни одна пара кроссовок Nike не вошла в пятерку. Самая популярная модель этого бренда — Nike Air Max 90 — оказалась на седьмом месте с двумя миллионами хештегов.

В сентябре 2018 года британские аналитики выявили самую популярную в Instagram сумку, так же основываясь на хештегах. Выяснилось, что больше всего снимков пользователи выкладывали с классической сумкой Birkin французского модного дома Hermes.

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