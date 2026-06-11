Медведь побратался с россиянином и был послан к «мамке»

Россиянин на Сахалине побратался с медведем и записал их прогулку на видео

Рыбак на Сахалине прошелся с молодым медведем по чаще леса и поговорил с ним о жизни. Неожиданное знакомство и «братание» с диким зверем он записал на видео. Записью в своем Telegram поделились «Углегорские новости».

Встреча с косолапым произошла в Углегорском районе Сахалинской области. Местный житель возвращался назад с рыбалки. Вместе с ним рядом шла собака по кличке Лара. Молодого хищника мог привлечь запах рыбы, из-за чего он решил поближе познакомиться с человеком.

На кадрах видно медведя, который встал на задние лапы и внимательно смотрит на мужчину, пока тот с опаской разговаривает с ним и пытается отойти подальше. Россиянин назвал медведя «лосярой» из-за его большого роста.

Затем на записи видно «прогулку» рыбака с косолапым. Россиянин шел по лесной тропинке, пока по пятам за ним двигался медведь. Тогда же хищник протягивал новому знакомому свою когтистую лапу, а еще с любопытством тыкался мордой в него.

«Уже проводил до болота, пошли, давай… иди домой, иди к мамке! — обратился к зверю сахалинец. — Ух, клещей-то на тебе сколько! Я бы так тебе и повыдергивал бы».

Всю дорогу медведь с любопытством поглядывал и на собаку. Он даже обнюхал ее. Лара же шла спокойно с хозяином и не лаяла.

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