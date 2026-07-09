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22:14, 9 июля 2026Россия

Стало известно о погибшем и пострадавших при атаке ВСУ на российский регион

Пушилин: Один человек погиб, еще четыре мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Донецкую Народную Республику (ДНР). Глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале рассказал о погибшем и пострадавших 9 июля из-за киевской агрессии.

Вражеский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал территорию производственного предприятие в Новоазовске. В результате чего погиб мужчина 1963 года рождения, работавший сторожем.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Пушилин.

Кроме того, ранения при атаке БПЛА ВСУ получил мужчина в селе Темрюк городского округа Донецк, а на автодороге Донецк — Мариуполь вблизи села Кременевка украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю, ранения получил мужчина 1990 года рождения.

Также при подрыве на взрывоопасном предмете при выполнении хозяйственных работ в Волновахе тяжелые ранения получил мужчина 1963 года рождения, а ранения средней степени тяжести получил мужчина 1998 года рождения.

Пушилин добавил, что всем пострадавшим от киевской агрессии оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее Херсонская область оказалась полностью или частично обесточена из-за регулярных атак ВСУ.

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