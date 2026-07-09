Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:16, 9 июля 2026Россия

Путин назвал неочевидную пользу семейных путешествий

Путин назвал семейные путешествия основой здорового образа жизни и единства
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и гостям Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие». Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что совместный досуг и яркие впечатления, полученные во время путешествий, играют важную роль в сплочении семьи, укреплении традиций и популяризации здорового образа жизни. «Общий досуг, яркие впечатления сплачивают семью, служат укреплению традиций совместных путешествий, продвижению ценностей активного, здорового образа жизни», — говорится в телеграмме.

Путин также отметил динамичное развитие туристической отрасли в России в последние годы: совершенствуется инфраструктура, появляются новые маршруты и экскурсионные программы, привлекающие людей разных возрастов — от детей до старшего поколения. Президент выразил уверенность, что фестиваль пройдет в теплой и позитивной атмосфере, а его участники получат радость от общения, новые открытия и добрые воспоминания. В завершение он пожелал всем присутствующим всего наилучшего.

Ранее стали известны траты многодетных семей из России на отдых — они закладывают на отпуск в 2,5 раза больше, чем пары без детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Все превратилось в шоу одного человека». С какими проблемами столкнулось НАТО и какие преимущества это даст России?
    Сбежавший боец ВСУ напал с топором на представителей Военной службы правопорядка
    Зеленский признал удар по складу боеприпасов в Вишневом
    Путин назвал неочевидную пользу семейных путешествий
    Британский аналитик обрушился с критикой на Европу из-за решений по Украине
    Стало известно о погибшем и пострадавших при атаке ВСУ на российский регион
    Минобороны сообщило об отражении дневной атаки БПЛА ВСУ
    Российский регион обесточен из-за атак ВСУ
    Эрдоган высказался о достижении мира на Украине
    В МИД заявили об охоте в Прибалтике на сторонников отношений с Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok