Путин назвал неочевидную пользу семейных путешествий

Путин назвал семейные путешествия основой здорового образа жизни и единства

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и гостям Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие». Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что совместный досуг и яркие впечатления, полученные во время путешествий, играют важную роль в сплочении семьи, укреплении традиций и популяризации здорового образа жизни. «Общий досуг, яркие впечатления сплачивают семью, служат укреплению традиций совместных путешествий, продвижению ценностей активного, здорового образа жизни», — говорится в телеграмме.

Путин также отметил динамичное развитие туристической отрасли в России в последние годы: совершенствуется инфраструктура, появляются новые маршруты и экскурсионные программы, привлекающие людей разных возрастов — от детей до старшего поколения. Президент выразил уверенность, что фестиваль пройдет в теплой и позитивной атмосфере, а его участники получат радость от общения, новые открытия и добрые воспоминания. В завершение он пожелал всем присутствующим всего наилучшего.

Ранее стали известны траты многодетных семей из России на отдых — они закладывают на отпуск в 2,5 раза больше, чем пары без детей.