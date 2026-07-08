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16:37, 8 июля 2026Путешествия

Стали известны траты многодетных семей из России на отдых

Семьи с тремя детьми тратят на отпуск в 2,5 раза больше пар без детей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Magnific

Стали известны траты многодетных семей из России на отдых — они тратят на отпуск в 2,5 раза больше, чем пары без детей. Это следует из исследования сервиса Onlinetours, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, средняя стоимость отдыха пары без детей составила 171 тысячу рублей. С появлением только одного ребенка чек растет до 257 тысяч рублей, с двумя — до 331 тысячи рублей, в случае путешествия с тремя детьми — до 421 тысячи рублей. Независимо от количества детей чаще всего соотечественники выбирают для путешествия за границей Турцию, а внутри России — Краснодарский край.

По мере увеличения состава семьи предпочтения меняются незначительно. Так, родители с двумя детьми чаще всего ездят в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. Многодетные пары также предпочитают Китай. Внутри России они больше всего любят отдых в Краснодарском крае, Калининградской области и Санкт-Петербурге.

Ранее россиянам подсказали признаки лучших отелей для отдыха с детьми. Так, в первую очередь важно обратить внимание на инфраструктуру. Например, на защиту на окнах.

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