Россиянам подсказали признаки лучших отелей для отдыха с детьми

Роскачество посоветовало при отпуске с детьми выбирать номера с защитой на окнах

В первую очередь при выборе номеров в отелях для отпуска с детьми важно обратить внимание на инфраструктуру для детей, такую как защита на окнах. Об этом Life.ru заявила директор Департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Элен Шагарова.

Среди других важных моментов — наличие игровой комнаты, анимации, детской площадки, бассейна с мелкой зоной и подогревом воды. Кроме того, стоит уточнить, присутствуют ли в отеле стульчики для кормления, детское меню, возможность подогреть детское питание или взять в аренду коляску, манеж и горшок.

Номера должны быть оборудованы защитой на розетках, а окна — иметь ограничители открывания. Если у отеля есть пляж, нужно узнать, есть ли на нем спасатели, а также детский пляж или пологий заход в воду.

Также специалист напомнила о важности наличия в отеле медпункта и аптеки. Кроме того полезно, чтобы недалеко от него были продуктовый магазин и больница.

Стоит обратить внимание и на отзывы семейных туристов: важно читать не только официальные описания на сайтах бронирования.

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