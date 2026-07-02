Россиянам раскрыли способ сэкономить на премиум-отелях в пик сезона

Россиянам раскрыли способ сэкономить на премиум-отелях в высокий сезон, когда цены достигают своего пика. Об этом рассказала эксперт сервиса Onlinetours Premium Дарья Вечканова, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, оптимальное окно бронирования для премиум-отелей — за 4-6 месяцев до поездки. «В этот период в наличии еще все категории номеров, а цены не успели взлететь до пиковых значений. Вы получаете максимальный выбор по объективно лучшей стоимости, пока спрос не разогнал динамическое ценообразование до предела», — объяснила она.

Вечканова отметила, что резкого роста цен стоит ждать в новогодние каникулы, школьные летние каникулы, праздничные дни и время локальных событий. Эксперт рекомендовала сверяться с календарем культурных мероприятий перед бронированием: кинофестивали, регаты, концерты мировых звезд, гастрономические форумы. Все это может поднимать стоимость тура.

«Но вы получаете уникальный бонус — яркие эмоции от посещения закрытого события, которое недоступно туристам в другие даты. Это и есть настоящий премиум-опыт», — посчитала она.

При выборе отеля специалист посоветовала смотреть на возраст здания и реновацию. Эту информацию может предоставить турагент. При наличии карты лояльности отельной сети можно получить персональные бонусы: поздний выезд, приветственный набор или скидку на спа-услуги.

Ранее сообщалось, что российские туристы проведут летний отпуск в 2026 году в трех пляжных странах. Лидерами в списке соотечественников оказались Турция, Египет и Вьетнам.

