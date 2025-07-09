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13:30, 9 июля 2025Моя страна

Еж нашел необычный способ снять скотч с лапы и попал на видео в России

Еж пошел на контакт с людьми, отлепил скотч и побежал по своим делам в Дагестане
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Еж нашел необычный способ высвободиться из липкой засады в виде скотча и попал на видео в Дагестане. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

На видео показано, как млекопитающее довольно смело подходит к молодому человеку, который в этот момент стоял на парковке. «Что ты хочешь? Что ты хочешь?» — спрашивает сначала россиянин.

Еж, как оказалось, обратился за помощью к людям, чтобы снять скотч. В итоге местный житель проверил состояние животного и осторожно отодрал клейкую ленту с его задней лапы. Ушастый зверек после этого побежал дальше по своим делам.

Ранее в Карелии местный житель вышел на прогулку и спас редчайшего ежа, неожиданно оказавшегося на сильном морозе. Помимо этого, недавно люди помогли африканскому ежу под Челябинском. Россияне спасли его с помойки.

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