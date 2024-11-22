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18:30, 22 ноября 2024Моя страна

Африканского ежа Йорика спасли с помойки в России

Африканского ежа Йорика спасли с помойки жители Озерска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: yul38885 / Shutterstock / Fotodom

Африканского ежа спасли с помойки жители Озерска под Челябинском. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Вышедшие на улицу люди заметили карликового ежа в коробке на помойке. Он был в плохом состоянии и долго на холоде жить бы не смог. Россияне сочли, что прежние хозяева африканского ежа устали ухаживать за ним и захотели избавиться, отнеся на мусорку.

При этом экзотическому питомцу повезло: его нашли, выходили и оставили жить в детском эколого-биологическом центре. «Его решено назвать Йориком. Ежик предпочитает мясное детское питание, кошачий корм, курочку и мышек. Он — плотоядное животное», — сказано в посте.

Колючего малыша уже успели обследовать. В итоге оказалось, что он весит всего 245 граммов и живет с врожденными особенностями координации — синдромом «шатающегося ежика». При этом африканский еж не отказывается аппетитно поесть.

Ранее вмерзшего в полынью лебедя спасли в Челябинской области. Помимо этого, любители сапсерфинга в Челябинске освободили из рыболовной сети большую поганку.

Незадолго до этого молодой человек в Дагестане спас маленького львенка от хозяев-любителей экзотических «модных» питомцев. Тем временем активисты из Калининграда занялись поиском нового дома для кота Томаса, оставленного на границе в переноске с запиской.

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