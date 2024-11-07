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20:15, 7 ноября 2024Моя страна

Вмерзшего в полынью лебедя спасли в Челябинской области

Сотрудник Челябинского зоопарка и жители спасли вмерзшего в полынью лебедя
Екатерина Ештокина

В российском регионе спасли лебедя, который вмерз в полынью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития области в Telegram-канале.

Спасательную операцию организовали сотрудник Челябинского зоопарка и местные жители, которые добрались до места на резиновой лодке и освободили пернатого из ледяной ловушки.

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«При визуальном осмотре явных травм и повреждений у птицы не обнаружено, однако в районе сустава на правой лапе есть опухоль, которая может быть результатом воспаления. Для взлета лебедю нужен хороший разбег и, соответственно, крепкие и сильные лапы. При повреждениях конечностей взлететь трудно, а порой и невозможно», — подчеркнули эксперты.

В октябре в Башкирии спасли раненого лебедя. Россияне заметили лежащую в поле птицу и поняли, что она травмирована и не может самостоятельно передвигаться.

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