В Башкирии спасли раненого лебедя

Жители Иглинского района Башкирии спасли лежащего в поле раненого лебедя

Жители Иглинского района Башкирии спасли раненого лебедя. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Россияне заметили лежащую в поле птицу и поняли, что она травмирована и не может самостоятельно передвигаться. Тогда мужчины решили помочь животному и оказали ему первую медицинскую помощь. Так, они остановили кровь и зафиксировали лапу.

На размещенных кадрах видно, как жители Башкортостана поднимают лебедя с земли и несут в автомобиль. Уточняется, что сейчас птица находится в центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Ранее в октябре в российском регионе спасли котенка, который попал на рыболовный крючок. Четвероногое играло рядом с мальчиком, который разбирал рыболовные снасти. В конце концов в верхнюю губу котенка вонзился крючок, после чего его владелец обратился за помощью к специалистам.