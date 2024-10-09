Попавшего на рыболовный крючок котенка спасли в российском регионе

Котенка, который случайно попался на рыболовный крючок, спасли ветеринары в российском регионе. Соответствующий материал публикует местный портал Gorod 48.

По информации издания, животное играло рядом с мальчиком, который разбирал рыболовные снасти. В конце концов в верхнюю губу котенка вонзился крючок, после чего его владелец обратился за помощью к специалистам. В итоге крючок тербунские ветеринары извлекали отправив животное под наркоз.

«Мальчик очень переживал за своего питомца и уже в восемь утра стоял на пороге ветстанции. Ветеринарные врачи Белгородцев и Печерский оказали помощь по удалению рыболовного крючка. К котенку был применен наркоз, поэтому для него это приключение стало безболезненным», — рассказали ветеринары.

В октябре 2023 года на Сахалине спасли раненого лебедя. Птицу заметили на побережье в Невельском районе острова. На место были вызваны спасатели, представители лесничества и фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый Сахалин».