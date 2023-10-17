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11:48, 17 октября 2023Моя страна

На Сахалине спасли раненого лебедя

Жители Сахалина спасли лебедя, который не мог улететь из-за травмы крыла

Кадр: Telegram-канал «Право на жизнь.Долинск»

Жители Сахалина спасли раненого лебедя, который не мог улететь из-за травмы крыла. Об этом пишет АСТВ.

Птицу заметили на побережье в Невельском районе острова. На место были вызваны спасатели, представители лесничества и фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый Сахалин».

Лебедь оказывал людям активное сопротивление, его удалось отловить только вечером. Травмированную птицу доставили в Холмск и передали медикам. Отмечается, что данный подвид лебедя занесен в Красную книгу России.

4 октября на Сахалине спасли оленя, попавшего в ловушку. Инспекторы рыбоохраны возвращались с выездного обследования реки Лангры и заметили оленя, который запутался в проводах и не мог самостоятельно выбраться. В результате олень был выпущен на волю.

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    Варвара Кошечкина
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