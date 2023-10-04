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09:41, 4 октября 2023Моя страна

На Сахалине спасли запутавшегося в проводах оленя

Инспекторы Росрыболовства спасли попавшего в ловушку оленя на Сахалине

Фото: Telegram-канал Сахалино-Курильского ТУ Росрыболовства

На Сахалине спасли оленя, попавшего в ловушку. Об этом медиахолдингу АСТВ сообщили в Охинском отделе Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства.

Инцидент произошел в понедельник, 2 октября. Инспекторы рыбоохраны возвращались с выездного обследования реки Лангры и заметили оленя, который запутался в проводах и не мог самостоятельно выбраться.

Рыбинспекторы вызвали на место представителей Охинского лесничества. «К себе животное людей долго не подпускало, но совместными усилиями его удалось обездвижить, а затем снять провода с рогов и освободить», — рассказали в ведомстве. В результате олень был выпущен на волю.

Ранее сообщалось, что инспекторы Полистовского заповедника в Псковской области спасли лося, который застрял в торфяной канаве. Сотрудники заповедника заметили животное во время рейда по территории — оно провалилось в придорожную осушительную канаву, где скопился жидкий торф.

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    Варвара Кошечкина
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