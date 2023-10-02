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10:41, 2 октября 2023Моя страна

В Псковской области спасли застрявшего в торфяной канаве лося

Инспекторы Полистовского заповедника вытащили из канавы застрявшего в торфе лося

Фото: «Полистовский заповедник»

Инспекторы Полистовского заповедника в Псковской области спасли лося, который застрял в торфяной канаве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Сотрудники заповедника заметили животное во время рейда по территории — оно провалилось в придорожную осушительную канаву, где скопился жидкий торф. Лося вытащили с помощью накинутого на рога каната.

«Лось, взрослый самец, провалился в трясину и не мог выбраться из нее, так как земляные края постоянно осыпались под его весом, а тело погружалось все глубже… Удалось вытащить из ямы при помощи каната, который накинули ему на рога», — рассказали инспекторы.

Отмечается, что спасательная операция проходила в несколько этапов: сначала инспекторы пытались создать для животного опору из веток в канаве, однако их усилия не принесли результата. Тогда они решили дать лосю отдохнуть и вызвали подкрепление. В итоге животное удалось вытащить невредимым.

В сентябре сообщалось, что в Новочеркасске спасли лисенка, сбитого на дороге.

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    Карина Черных
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