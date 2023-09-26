В Новочеркасске спасли сбитого на дороге лисенка

Местный житель в Новочеркасске спас сбитого на дороге лисенка

В Новочеркасске спасли лисенка, сбитого на дороге. Об том сообщает Donday.ru.

Животное заметил местный житель в начале августа. Он остановился, подобрал лисенка и отвез его в ветеринарную клинику.

Дежурный врач Михаил Фисько осмотрел животное и обнаружил, что у шестимесячной девочки-лисенка раздроблены задние лапы и сильно ушиблена тазовая область. Животному требовалась сложная операцию, которую отложили до утра.

«Лисенок быстро отошел от наркоза и вел себя на удивление спокойно на протяжении всего времени. Анализы показали, что хвостатая вполне здорова, ничем не болеет», — рассказал врач. Водитель, передавший животное ветеринарам, не бросил лисенка. После выздоровления он отвез хищницу в специальный питомник.