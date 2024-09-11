Россияне спасли брошенного на границе с запиской кота Томаса

В Калининградской области спасли кота Томаса, оставленного на границе с запиской

Активисты из Калининграда спасли кота по кличке Томас, которого оставили на границе в переноске. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на сотрудницу регионального приюта для кошек Анастасию.

На ошейнике кота, найденного в Зеленоградске, также заметили небольшую записку. В письме 80-летняя хозяйка просила прощения за оставленного питомца. Пожилая женщина уточнила, что уезжает из страны, чтобы быть ближе к сыну. У него же аллергия на шерсть.

«Мне очень жаль (…) простите ради бога! Извините, на улицу выбросить не могла. Он чистый, может, кто возьмет», — сказано в записке. Россиянка также добавила, что ее ласковый Томас кастрирован и ничем не болеет. У него сделаны все прививки, он молод и полон сил.

В настоящее время Томас находится в приюте. У него все еще сохраняется стресс, но активисты делают все возможное, чтобы он восстановился.

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