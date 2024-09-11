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17:45, 11 сентября 2024Моя страна

Россияне спасли брошенного на границе с запиской кота Томаса

В Калининградской области спасли кота Томаса, оставленного на границе с запиской

Фото: Michael Starkie / Unsplash

Активисты из Калининграда спасли кота по кличке Томас, которого оставили на границе в переноске. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на сотрудницу регионального приюта для кошек Анастасию.

На ошейнике кота, найденного в Зеленоградске, также заметили небольшую записку. В письме 80-летняя хозяйка просила прощения за оставленного питомца. Пожилая женщина уточнила, что уезжает из страны, чтобы быть ближе к сыну. У него же аллергия на шерсть.

«Мне очень жаль (…) простите ради бога! Извините, на улицу выбросить не могла. Он чистый, может, кто возьмет», — сказано в записке. Россиянка также добавила, что ее ласковый Томас кастрирован и ничем не болеет. У него сделаны все прививки, он молод и полон сил.

В настоящее время Томас находится в приюте. У него все еще сохраняется стресс, но активисты делают все возможное, чтобы он восстановился.

Ранее супружеская пара из Нижнего Новгорода приютила десятки диких кошек. У Ильи и Марии Смолиных теперь есть сервал, бенгалы, саванны и даже рысь Рикси. «Мы просто два кошатника. Если каким-то кошкам плохо — мы забираем их себе. У нас не приют, это просто наши коты», — пояснили они.

Помимо этого, стало известно, что после взрыва газа в пятиэтажке Нижнего Тагила последним, кто выбрался из-под завалов, оказался четырехмесячный котенок по кличке Мася. Маленькая кошка, как отметил ее хозяин, вышла к людям сама, после чего ее передали волонтерам и хозяевам.

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      Варвара Кошечкина
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