Пара из Нижнего Новгорода приютила десятки диких кошек

Супружеская пара из Нижнего Новгорода приютила у себя десятки диких кошек. Соответствующий материал публикует портал NN.RU.

Илья и Мария Смолины из Кстовского района приютили кошку редкой породы сервал, которую выкинули предыдущие хозяева. Тогда выяснилось, что у россиян уже живет 30 уличных и породистых кошек: бенгалы, саванны и даже рысь Рикси. «Мы просто два кошатника. Если каким-то кошкам плохо — мы забираем их себе. У нас не приют, это просто наши коты», — пояснили они.

По словам собеседников издания, у большинства их кошек непростая судьба. Например, супруги забрали с улицы шотландца с проблемами со зрением, которого нерадивые хозяева выкинули в СНТ. Некоторые коты, помимо спасенных, приходили к Смолиным сами. Несмотря на такую численность, почти все коты друг с другом хорошо уживаются, отмечает семья.

«В силу того, что мы нашли общий язык с бенгалами, бенгалов со всей округи свозили к нам. Они характерные, очень свободолюбивые. Если кот живет в квартире и не знает улицы, то нормально ведет себя в помещении. А если ему хоть немного дают свободы, пускают погулять, сдают для фотосессий, то кошечка уже чувствует свободу и ей это становится необходимо, и она будет этого требовать», — рассказала Смолина.

В июле в Астраханской области местные жители спасли огромного и редчайшего орлана-белохвоста. Тогда очевидцы заметили птицу вблизи железнодорожной станции «Аксарайская» и обратили внимание на то, что она не может летать.