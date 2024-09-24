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19:45, 24 сентября 2024Моя страна

Россиянин спас львенка от любителей «модных» питомцев

В Дагестане спасли львенка от любителей экзотики, малыша показали на видео

В Дагестане молодой человек спас маленького львенка от хозяев-любителей экзотических «модных» питомцев. Об этом сообщает парк «Земля прайда» в своем Telegram.

Как утверждается, россиянин неожиданно узнал, что его знакомые взяли домой львенка. Несколько дней он пытался им доказать, что дикому хищнику в квартире не место, однако все было тщетно. Тогда молодой человек предложил приятелям деньги за львенка. В итоге любители экзотики согласились и отдали малыша.

После этого россиянин отдал детеныша волонтерам. В настоящее время львенок находится в Центре помощи диким животным в Подмосковье. Молодой человек, спасший дикого хищника, назвал его Коба. На видео, публикуемом в сети, видно, как львенок лежит на мягком пледе и посасывает бутылку с молоком.

Ранее стало известно о спасении домашнего кота по кличке Томас, которого оставили на границе в переноске. Активисты из Калининграда спасли животное. На ошейнике кота также заметили небольшую записку от его 80-летней хозяйки.

Незадолго до этого также супружеская пара из Нижнего Новгорода приютила десятки диких кошек. У россиян теперь есть сервал, бенгалы, саванны и даже рысь Рикси. «Мы просто два кошатника. Если каким-то кошкам плохо — мы забираем их себе. У нас не приют, это просто наши коты», — пояснили они.

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      Варвара Кошечкина
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