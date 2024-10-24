Сапбордисты спасли большую поганку в России

В Челябинске сапбордисты спасли большую поганку из рыболовных сетей

В Челябинске любители сапсерфинга освободили из рыболовной сети довольно редкую птицу — ею оказалась большая поганка, или чомга. Об этом сообщается в местном сообществе во «ВКонтакте».

Россиянин сказал, что вместе со знакомыми отправился на озеро Смолино, чтобы покататься на сапах. В какой-то момент они заметили одинокую птицу, которая долго не могла выбраться из сетей.

«Птичка попалась интересная. Не утка и не чайка, а чомга... с забавными трехлепестковыми лапками без когтей», — указал местный житель. Он снял сети с большой поганки, сделал с ней несколько снимков и наконец освободил.

Чомга, или большая поганка, в разы меньше кряквы. У нее тонкая шея и длинный прямой клюв, спина коричнево-рыжеватая, а живот и голова белые. В основном эта птица любит тихие водоемы.

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