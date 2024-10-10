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15:28, 10 октября 2024Моя страна

Россиянин вылечил чернозобую гагару

Житель Брянской области спас редкую чернозобую гагару

Фото: Horst Jegen / Imagebroker / Globallookpress.com

Житель Старорусского района Брянской области Сергей Мамеев нашел и спас краснокнижкую птицу — чернозобую гагару. Об этом сообщает «Стародубский вестник».

По словам Мамеева, редкую птицу ему принесли местные жители, спасшие ее от собак. «Мы подлечили, накормили, обогрели и отвезли к сородичам на водоем. Впереди у нее долгий путь — на зимовку. Теперь — долетит!» — заверил он.

По информации издания, россиянин неоднократно спасал раненых и слабых лебедей, которые не могли улететь на зимовку. Пернатых ему привозят со всей округи и из соседних районов. Всем подопечным мужчина давал имена.

Ранее сообщалось, что котенка, который случайно попался на рыболовный крючок, спасли ветеринары в российском регионе. Животное играло рядом с мальчиком, который разбирал рыболовные снасти. В конце концов в верхнюю губу котенка вонзился крючок, после чего его владелец обратился за помощью к специалистам.

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      Варвара Кошечкина
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