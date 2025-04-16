Россиянин вышел на прогулку и спас краснокнижного ежа от снежного плена

В селе Крошнозеро нашли и спасли краснокнижного ежа, оказавшегося на морозе

В селе Крошнозеро в Карелии местный житель Николай Тараканов вышел на прогулку и спас редчайшего ежа, оказавшегося на сильном морозе. Об этом сообщает газета «Наша жизнь» в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается, местный житель сильно удивился, когда увидел дикое животное. Он предположил, что еж мог выйти из зимней спячки, когда стало потеплее. При этом на фоне похолодания он вновь уснул и так неожиданно попал в снежный плен.

Затем зверька, возможно, потревожила лиса. Тараканов объяснил, что рядом с замерзающим ежом на пригорке оказалось его маленькое гнездо, оно было разворошено. Поблизости же все было истоптано — неподалеку от животного на снегу остались лисьи следы.

Еж оказался живым, но вел себя слишком вяло и почти не шевелился. На мужчину он также не среагировал. Понимая, что ослабевшее животное в таком состоянии легко съедят лисы, местный житель взял его с собой. Тараканов положил ежа в картонную коробку и отнес в помещение.

После этого жители позвонили в ветеринарную клинику в Петрозаводске. Там же специалисты заявили, что прикасаться к маленькому ежу не стоит, так как он являются потенциальным переносчиком инфекционных заболеваний, бешенства и энцефалита. «Во избежание проблем найденному ежу пока назначили карантин», — сказано в сообщении газеты.

Еж обыкновенный есть в Красной книге Карелии. Вид считается близким к исчезновению.

В ноябре африканского ежа спасли с помойки жители Озерска, что под Челябинском. Вышедшие на улицу люди заметили карликового ежа в коробке. Он был в плохом состоянии и долго на холоде находиться бы не смог. Россияне сочли, что прежние хозяева африканского ежа устали ухаживать за ним и захотели избавиться, отнеся на помойку.