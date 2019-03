Назван любимый бренд одежды богатых россиян

Фото: Mike Coppola / Getty Images for Tommy Hilfiger

Онлайн-сервис How to dress like определил, какие люксовые бренды наиболее популярны в разных странах мира. Исследование, в котором изучались модные предпочтения жителей 171 государств, опубликовано на сайте ресурса.

С помощью программы Keyword Explorer Tool эксперты выяснили, названия каких компаний (из 12 крупнейших) чаще всего запрашивались в поисковиках сети. В результате выяснилось, что самый востребованный бренд в России — американский Tommy Hilfiger. Поклонниками этой марки оказались и многие страны Европы (например, Германия, Франция, Австрия, Испания и Португалия), а также Турция и Индия.

Однако абсолютным лидером стал итальянский модный дом Gucci. Эту марку любят клиенты из большинства стран Азии и Африки, а также Латинской Америки, Австралии, Европы и всех Скандинавских стран.

Самой популярной маркой в США оказался Louis Vuitton, в Канаде — Michael Kors, а в Великобритании — Ted Baker.

How to dress like — платформа, которая разбирает модные образы знаменитостей, публикует информацию о дизайнерах, в чьей одежде они выходили в свет, и помогает пользователям подобрать гардероб как у конкретной известной личности.

Самым популярным в мире брендом Gucci признали еще в феврале. Тогда специалисты назвали самые часто запрашиваемыми в поисковиках продукты бренда: ими стали классическая сумка на ремне Gucci Soho Disco bag и ремень с логотипом марки.

