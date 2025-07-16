Мужчина расправился с гостем свадебной вечеринки из-за куска курицы

News9Live: В Индии мужчина убил гостя свадьбы из-за куска курицы

В Индии мужчина, разносивший еду на свадебной вечеринке в штате Карнатака, расправился с гостем из-за еды. Об этом пишет News9Live.

Трагическое происшествие случилось в районе Белгаум в воскресенье, 13 июля. Абхишек Коппад женился за несколько дней до этого. На выходных он пригласил друзей на вечеринку в честь свадьбы. Еду гостям подавал Виттал Харугопп. Когда он поднес блюдо из курицы 30-летнему Виноду Малашетти, тот посчитал, что ему достался меньший кусок, чем остальным, и попросил добавки.

Между мужчинами вспыхнул словесный конфликт. Через несколько мгновений Харугопп схватил со стола нож и ударил Малашетти. Удар привел к обильной кровопотере, спасти гостя свадьбы не удалось.

Харугопп арестовали и обвинили в покушении. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Индии родственники невесты расправились с женихом во время свадьбы в штате Уттар-Прадеш. Конфликт начался из-за музыки, под которую танцевали гости.

