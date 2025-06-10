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03:31, 10 июня 2025Из жизни

Родственники невесты расправились с женихом на свадьбе из-за танцев

News9Live: В Индии родственники невесты убили жениха во время свадьбы
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

В Индии родственники невесты расправились с женихом во время свадьбы в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает News9Live.

Трагическое происшествие случилось в городе Гхазипур в четверг, 5 июня. Свадебная процессия двигалась по улицам под громкую музыку в исполнении диджея. После того как жених, Ракеша Рама, и невеста совершили часть ритуалов и готовились к следующим, среди гостей началась спор из-за танцев под музыку, которую использовал диджей.

Как пишет News9Live, некоторые из спорщиков, в частности, родственники со стороны невесты, были пьяны. Вскоре завязалась драка. Отец Рамы попытался прекратить конфликт, но его тоже начали избивать. Тогда сам жених бросился защитить отца. Раму начали бить палками, а один юноша нанес ему несколько ударов рукояткой пистолета по голове.

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После этого жених потерял сознание и был срочно доставлен в больницу. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти не смогли. По видеозаписям, сделанным во время праздника, удалось установить, что Раму ударил по голове юноша по имени Вишал. Следователи считают, что именно этот удар стал фатальным. Также выяснилось, что индиец владел оружием незаконно. Он находится в тюрьме. Степень вины остальных участников драки пока не озвучена.

Ранее сообщалось, что в Индии полиция прервала свадьбу и арестовала фальшивую невесту. Выяснилось, что девушка и люди, выдававшие себя за ее родственников, были мошенниками.

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