Возможность нового наступления ВС России из Белоруссии оценили

Аналитик Полетаев: Наступление ВС России из Белоруссии в течение 2026 года маловероятно

Наступление Вооруженных сил (ВС) России из Белоруссии в течение 2026 года маловероятно. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» озвучил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, комментируя заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о возможности наступательной операции с территории Белоруссии.

По мнению Полетаева, заявления Сырского о необходимости набора новых бригад показывают опасения Киева относительно возможного расширения фронта, в том числе и вдоль границы с Белоруссией. Эксперт подчеркнул, что на белорусской границе сейчас находятся десятки тысяч бойцов ВСУ, которые могли бы усилить группировку на линии боевого соприкосновения.

При этом эксперт усомнился в возможности наступления ВС России с территории Белоруссии в ближайшей перспективе, посчитав такой сценарий экстраординарной мерой.

Сложно поверить, что мы в этом году (...) откроем очередной фронт из Белоруссии Сергей Полетаев военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался об участии Белоруссии в конфликте. Дипломат заявил, что Киев будет отвечать зеркально на все действия Минска.