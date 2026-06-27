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08:01, 27 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Возможность нового наступления ВС России из Белоруссии оценили

Аналитик Полетаев: Наступление ВС России из Белоруссии в течение 2026 года маловероятно
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Наступление Вооруженных сил (ВС) России из Белоруссии в течение 2026 года маловероятно. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» озвучил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, комментируя заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о возможности наступательной операции с территории Белоруссии.

По мнению Полетаева, заявления Сырского о необходимости набора новых бригад показывают опасения Киева относительно возможного расширения фронта, в том числе и вдоль границы с Белоруссией. Эксперт подчеркнул, что на белорусской границе сейчас находятся десятки тысяч бойцов ВСУ, которые могли бы усилить группировку на линии боевого соприкосновения.

При этом эксперт усомнился в возможности наступления ВС России с территории Белоруссии в ближайшей перспективе, посчитав такой сценарий экстраординарной мерой.

Сложно поверить, что мы в этом году (...) откроем очередной фронт из Белоруссии

Сергей Полетаеввоенный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор»

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался об участии Белоруссии в конфликте. Дипломат заявил, что Киев будет отвечать зеркально на все действия Минска.

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