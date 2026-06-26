Глава МИД Украины высказался об участии Белоруссии в конфликте

Сибига: Киев не ожидает участия Минска в украинском конфликте

Глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал, чего Киев ожидает от Минска в контексте украинского конфликта. Его слова передает «Страна.ua» в Telegram.

«Мы не ожидаем их участия в войне», — отметил он.

Сибига предупредил, что Украина будет отвечать зеркально на все действия Минска.

19 июня Зеленский потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае, если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

Белорусский лидер, в свою очередь, не раз отмечал, что республика не собирается принимать участия в конфликте на Украине. Он добавил, что в этом нет никакой необходимости, военной или гражданской.