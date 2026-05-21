Лукашенко высказался о «втягивании в войну с Украиной»

Лукашенко: Белоруссия не собирается втягиваться в войну на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не собирается втягиваться в войну на Украине. Его слова передает БелТА.

«Что касается его [президента Украины Владимира Зеленского] заявлений, что Белоруссия будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае — если на нашу территорию будет совершена агрессия», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в вступлении Белоруссии в военный конфликт нет никакой необходимости, военной или гражданской.

Ранее Лукашенко предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться на Украине или в Белоруссии и обсудить отношения двух стран.