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08:10, 27 июня 2026Россия

Российский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов

Губернатор Миляев: Над Тульской областью ночью сбили семь украинских дронов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинские беспилотники в ночь на 27 июня попытались атаковать Тульскую область. Подробности сообщил губернатор региона Дмитрий Меляев в мессенджере «Макс».

По его информации, силы противовоздушной обороны сбили семь летевших дронов. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано, люди не пострадали, уточнил Меляев.

Жителям напоминают, что рухнувшие на землю беспилотные летательные аппараты и их фрагменты могут быть опасны из-за содержания взрывчатых веществ. К ним категорически нельзя приближаться. Кроме того, ни в коем случае не стоит брать в руки элементы от сдетонировавших дронов. Есть риск того, что их обработали отравляющими веществами.

В случае обнаружения сбитых беспилотников необходимо позвонить по номеру 112, добавил глава региона.

Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать и Москву. По последним данным, десять вражеских беспилотников были сбиты средствами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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