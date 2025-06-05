Полиция ворвалась на свадьбу и арестовала фальшивую невесту с подельниками

В Индии сотрудники полиции арестовали фальшивую невесту на свадьбе

В Индии полиция прервала свадьбу и арестовала фальшивую невесту. Об этом пишет News9Live.

Сотрудники полиции штата Раджастхан ворвались на свадьбу, которая проводилась в городе Сирса в соседнем штате Харьяна. В этот момент праздник был в самом разгаре, невеста облачилась в традиционные одежды, а жених, который прибыл на церемонию из Пенджаба, со сцены приветствовал гостей.

Полицейские потребовали выйти к ним организатора свадьбы Решама Сингха и сразу же арестовали его. Выяснилось, что мужчина был мошенником и находился в розыске больше года. Далее следователи начали допрашивать людей, которые назвались родителями, родными и близкими невесты. Как выяснилось, они даже не знали ее имени.

Оказалось, что свадьба была постановкой мошенников. В итоге за решеткой оказались невеста, ее «родственники» и Сингх. Жених с родными забрал подарки и уехал обратно в Пенджаб.

Ранее сообщалось, что в Индии свадьба закончилась похищением жениха. Ночью его увезли в соседний округ танцовщицы.