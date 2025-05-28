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15:08, 28 мая 2025Из жизни

Танцовщицы похитили жениха со свадьбы

В Индии танцовщицы увезли жениха со свадьбы после спора об оплате выступления
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Arko Datta / Reuters

В Индии свадьба закончилась похищением жениха. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в деревне Дигва Дуболи, штат Бихар. Исполнительницы традиционного танца Лаунда-Наах похитили жениха Сону Кумара Шарму после конфликта с гостями. Разногласия возникли из-за желания танцовщиц завершить выступление, что не понравилось присутствующим. Предположительно этому предшествовал спор об оплате.

Сначала между гостями и танцовщицами завязалась драка, в ходе которой одна из исполнительниц получила травмы. Около двух часов ночи группа танцовщиц вернулась, напала на родственников невесты и силой увезла жениха. Полиции потребовалось девять часов, чтобы найти и освободить похищенного в соседнем округе Сиван.

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«Это должен был быть самый счастливый день в нашей жизни, а превратился в кошмар», — поделился эмоциями с журналистами родственник жениха. Сейчас пострадавший в безопасности, а власти продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента.

В апреле 2024 года сообщалось, что в Индии невеста сбежала от жениха через день после свадьбы. Женщина прихватила с собой деньги мужчины.

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