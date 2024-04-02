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14:58, 2 апреля 2024Из жизни

Невеста сбежала с деньгами жениха через день после свадьбы

В Индии невеста выманила у жениха 50 тысяч рупий и сбежала после свадьбы

Фото: PxHere

Жительница Индии выманила деньги у жениха и сбежала через день после свадьбы. Об этом сообщает News9Live.

32-летняя женщина по имени Сону из штата Махараштра вместе с тремя сообщниками обманула семью жениха, Правина, потребовав 50 тысяч рупий (55 тысяч рублей) в качестве подарка от его семьи. Она вышла замуж, а на следующий день сбежала с деньгами. Отец жениха сразу обратился в полицию и сообщил о произошедшем.

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Получив наводку, власти провели расследование и поймали Сону и трех ее сообщников. Выяснилось, что банда не первый раз проворачивает подобную аферу. Преступники уже организовывали свадьбы и обманывали других женихов и их семьи.

Ранее сообщалось, что в Индии жених отменил свадьбу, потому что не получил в подарок мотоцикл и золотую цепочку. Ссора между семьями жениха и невесты вспыхнула, когда те и другие собрались во дворце бракосочетаний.

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      Алиса Удовик
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