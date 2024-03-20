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19:40, 20 марта 2024Из жизни

Жених отменил свадьбу из-за приданого невесты

Kerala Kaumudi: в Индии жених не получил от невесты мотоцикл и отменил свадьбу

Фото: Benita Elizabeth John / Unsplash

В индийском штате Мадхья-Прадеш жених отменил свадьбу, потому что ему не получил в подарок мотоцикл и золотую цепочку. Об этом сообщает Kerala Kaumudi.

Ссора между семьями жениха и невесты вспыхнула, когда те и другие собрались во дворце бракосочетаний. Родственники жениха сразу же потребовали у родственников невесты обещанное приданое: мотоцикл и золотую цепочку, о которых мечтал жених. Те ответили, что не смогли их достать.

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Началась словесная перепалка, которая едва не переросла в драку. Жених успел схватить отца невесты за воротник, но в итоге ограничился объявлением об отмене свадьбы. После этого он вместе со своими родственниками покинул дворец бракосочетаний.

Ранее сообщалось, что житель Индии избил жену и откусил ей нос из-за того, что не получил приданое от ее семьи. Мужчина с родными больше года третировал жену и требовал передачи им некоего имущества.

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      Олег Парамонов
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