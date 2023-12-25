Мужчина отгрыз нос жене из-за приданого

News9Live: в Индии мужчина избил жену и откусил ей нос из-за приданого

Житель Индии избил жену и откусил ей нос из-за того, что не получил приданое от ее семьи. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в деревне Махешпур в районе города Барели, штат Уттар-Прадеш. Девушка по имени Наджми вышла замуж за Назима в 2022 году. У пары родился сын, которому сейчас пять месяцев. Все это время мужчина с родными третировали индианку, выгоняли из дома и требовали, чтобы она передала им некое имущество в качестве приданого.

Совету старейшин деревни удавалось мирить женщину с супругом. Однако 15 декабря Назим снова начал выяснять отношения с Наджми. Он избил жену, а, когда она оказала сопротивление, отгрыз ей нос и пригрозил расправой.

В данный момент Наджми находится в больнице. Она написала заявление на мужа и пятерых его родственников. Назим, его мать Рехана и отец Маджид Хусейн арестованы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США 85-летний пенсионер напал на жену с ножом из-за блинчиков, которые она приготовила на завтрак. Медики не смогли спасти раненую женщину.

