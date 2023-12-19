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20:45, 19 декабря 2023Из жизни

Мужчина расправился с женой из-за блинчиков

85-летний пенсионер из США напал на жену с ножом из-за нежелания есть блинчики

Фото: Unsplash

Пенсионер из США не захотел есть блинчики, приготовленные женой, и напал на нее с ножом. Об этом сообщает 6ABC.

85-летнего Стивена Шварца из Вашингтона арестовали 10 декабря из-за подозрений в том, что он расправился с женой во время бытовой ссоры. Полицию вызвали соседи, после того как услышали шум в доме. На полу нашли 81-летнюю Шерон Шварц, лежащую без признаков жизни.

Во время допроса Шварц рассказал, что недавно перенес инсульт, после которого его предпочтения в еде сильно изменились. Его аппетит существенно снизился, поэтому жена старалась предлагать ему пищу для набора веса. Тем утром Шерон Шварц пыталась убедить мужа съесть блинчик, но он отказывался. Тогда она сказала, что он должен съесть завтрак ради нее, потому что она «очень его любит и хочет, чтобы он поправился». Мужчина заявил о своем нежелании есть блинчик и услышал, как тарелка разбилась о стену.

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Тогда, по его собственным словам, он схватил нож и пригрозил порезать себя. Однако уже в следующую секунду Шварц увидел жену на полу. «Я ударил ножом ее, а потом себя», — ответил мужчина, когда следователи спросили, что именно он сделал.

Ранее сообщалось, что в США пожилой муж расправился с женой из-за болезни кота. Они спорили о расходах на ветеринара, когда мужчина ударил жену стулом.

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      Антонина Черташ
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