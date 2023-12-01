84-летний мужчина расправился с 85-летней женой из-за спора о здоровье кота

84-летний житель США напал на жену со стулом из-за спора о коте и был арестован

В США пожилой мужчина был арестован после того, как расправился с женой в ходе незначительного спора. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

28 ноября 84-летний житель Пенсильвании Бартон Селтманн позвонил в полицию и сообщил, что кто-то избил его жену и она не реагирует на попытки привести ее в сознание. Он также сообщил, что их кухня разгромлена из-за нападения незнакомца. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили на переднем крыльце Селтманна, его лицо, руки и одежда были покрыты кровью. 85-летняя Маргарет Селтманн была найдена на кухне без признаков жизни.

Пока Селтманна осматривали медики, он рассказал им, что ранил жену в пылу ссоры. Впоследствии следователи обнаружили небольшой нож под телом женщины и осколки банки из-под свечей. Патологоанатомы установили, что Маргарет Селтманн несколько раз ударили по голове, когда она лежала на полу. В ходе допроса мужчина рассказал, что они с женой поругались из-за расходов на ветеринарную помощь для кота. В ходе ссоры женщина якобы схватила нож и пригрозила им мужу. В ответ Бартон Селтманн напал на нее со стулом, от толчка она упала и ударилась головой об пол. В состоянии аффекта мужчина продолжил бить супругу по голове канделябром для свечей. Затем, по словам обвиняемого, она сказала: «Ты меня убиваешь», — а после «отошла ко сну».

Бартону Селтманну предъявлены обвинения в убийстве. В настоящий момент он находится под стражей. Первое слушание по его делу назначено на 5 декабря.

Ранее в Индии женщина расправилась с мужем-бизнесменом после того, как он отказался отвезти ее на день рождения в Объединенные Арабские Эмираты. Во время скандала женщина набросилась на супруга и нанесла ему сильный удар по лицу, после которого у мужчины оказался сломан нос и выбиты зубы.

