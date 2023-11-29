Женщина расправилась с мужем одним ударом за отказ отвезти ее родных в Дубай

В Индии жена расправилась с мужем одним ударом из-за отказа отвезти ее в Дубай

В Индии женщина расправилась с мужем-бизнесменом после того, как он отказался отвезти ее на день рождения в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Live9News.

Трагическое происшествие случилось в одном из элитных жилых комплексов города Пуна, штат Махараштра, в пятницу, 24 ноября. Как выяснило следствие, 36-летний предприниматель Нихил Ханна получил тяжелые травмы во время конфликта с женой Ренукой.

Супруги поссорились из-за того, что Ханна не подарил Ренуке на день рождения дорогие подарки, которые она ожидала. Кроме того, он ответил отказом на ее требование устроить праздник в Дубае, а также отверг предложение отметить там дни рождения ее родных. Во время скандала женщина набросилась на супруга и нанесла ему один удар по лицу. Однако он был настолько сильным, что у мужчины оказался сломан нос и выбиты зубы.

У Ханны сразу же началось обильное кровотечение, и вскоре он потерял сознание. Прибывшие по вызову медики не смогли помочь мужчине.

В данный момент Ренука находится в тюрьме, ей предъявлены обвинения по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина признался, что расправился с женой и дочерью при помощи королевской кобры ради компенсации в 800 тысяч рупий. Басанти Патра и ее двухлетняя дочь были обнаружены в своем доме в деревне Адхейгаон, штат Одиша, 7 октября.