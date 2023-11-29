Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:16, 29 ноября 2023Из жизни

Женщина расправилась с мужем одним ударом за отказ отвезти ее родных в Дубай

В Индии жена расправилась с мужем одним ударом из-за отказа отвезти ее в Дубай

Фото: Unsplash

В Индии женщина расправилась с мужем-бизнесменом после того, как он отказался отвезти ее на день рождения в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает Live9News.

Трагическое происшествие случилось в одном из элитных жилых комплексов города Пуна, штат Махараштра, в пятницу, 24 ноября. Как выяснило следствие, 36-летний предприниматель Нихил Ханна получил тяжелые травмы во время конфликта с женой Ренукой.

Супруги поссорились из-за того, что Ханна не подарил Ренуке на день рождения дорогие подарки, которые она ожидала. Кроме того, он ответил отказом на ее требование устроить праздник в Дубае, а также отверг предложение отметить там дни рождения ее родных. Во время скандала женщина набросилась на супруга и нанесла ему один удар по лицу. Однако он был настолько сильным, что у мужчины оказался сломан нос и выбиты зубы.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

У Ханны сразу же началось обильное кровотечение, и вскоре он потерял сознание. Прибывшие по вызову медики не смогли помочь мужчине.

В данный момент Ренука находится в тюрьме, ей предъявлены обвинения по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина признался, что расправился с женой и дочерью при помощи королевской кобры ради компенсации в 800 тысяч рупий. Басанти Патра и ее двухлетняя дочь были обнаружены в своем доме в деревне Адхейгаон, штат Одиша, 7 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Российскую модель и ее дочь убили в Турции. Их тела нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой

      Юрист раскрыл способ не получить выговор за опоздание из-за непогоды

      Российского семиклассника нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отцом

      Появились подробности о бывшем мужем убитой в Турции россиянки

      Дочь Урганта поделилась снимком топлес

      Глава ЕК заявила о выполнении Украиной почти всех требований для вступления в ЕС

      В российском регионе при атаке беспилотника пострадали два добровольца

      Игроки «Шахтера» и «Антверпена» устроили потасовку в матче Лиги чемпионов

      Спецоперация ФСБ по поимке готовившего подрыв военкомата попала на видео

      Раскрыт способ сделать покупку подарков на Новый год выгодной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости