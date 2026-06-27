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08:09, 27 июня 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Гидрометцентр: В Москве в субботу ожидается до 23 градусов тепла
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

В столичном регионе в субботу, 27 июня, воздух прогреется до 23 градусов тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Ожидается облачное небо с прояснениями. Местами может пройти кратковременный дождь, который будет сопровождаться северо-западным и западным ветром.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что период холода в столице завершается — в выходные, 27 и 28 июня, погода начнет перестраиваться, и на следующей неделе Москву накроет 30-градусная жара.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что 3 июля на Москву обрушится месячная норма осадков.

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