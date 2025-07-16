Депутаты Рады устроили вторую за день потасовку у трибуны

Депутаты Рады Гончаренко и Гетманцев устроили у трибуны вторую потасовку за день

Депутаты Верховной Рады Украины от партий президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» и бывшего президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» («ЕС») Даниил Гетманцев и Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) устроили вторую потасовку у трибуны за день. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

На опубликованных кадрах Гончаренко вплотную приближается к Гетманцеву и начинает возмущенно высказывать ему свою позицию. После этого представитель «Слуги народа» отталкивает оппонента.

Днем 16 июля стало известно, что Гончаренко и Гетманцев устроили драку возле трибуны зала заседаний. Она началась за десять минут до начала обсуждения вопроса об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее в Раде раскрыли детали кадровых перестановок в правительстве Украины. Они затронут министерства обороны, энергетики, экономики и другие ведомства.