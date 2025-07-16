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12:45, 16 июля 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли детали кадровых перестановок в правительстве Украины

Нардеп Железняк раскрыл детали кадровых перестановок в правительстве Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк раскрыл детали кадровых перестановок в правительстве Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.UA» в Telegram-канале.

По словам парламентария, кабмин республики возглавит первый вице-премьер Юлия Свириденко, ранее получившая соответствующее предложение от президента Владимира Зеленского. Действующий глава правительства Денис Шмыгаль займет должность министра обороны Украины. А находящегося на посту министра обороны Рустема Умерова отправят послом Украины в США, уточнил нардеп.

«Глава Минтратпрома Герман Сметанин теряет должность, а его министерство присоединят к Минобороны. Минэкономики соединят с Минагрополитики и Минэкологии в Министерство ресурсов, которое возглавит Алексей Соболев — заместитель Свириденко. Министр агрополитики Виталий Коваль теряет должность. Ему предлагают вернуться на пост главы Фонда госимущества», — говорится в публикации.

Кадровые изменения также ожидаются в Минюсте, Минэнерго, министерстве соцполитики и Минкульте Украины. Свои должности сохранят министры по делам ветеранов, иностранных дел, финансов, образования и здравоохранения.

15 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку. Он выложил фото заявления в социальных сетях.

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