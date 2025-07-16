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13:19, 16 июля 2025Бывший СССР

В Раде началась драка перед отставкой премьера

Депутаты партий Зеленского и Порошенко начали драку возле трибуны Рады
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Депутаты Верховной Рады Украины от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» и бывшего президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» («ЕС») Даниил Гетманцев и Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) начали драку возле трибуны зала заседаний. Видео публикует «Страна.ua» в Telegram.

Как сообщается, потасовка между депутатами началась за 10 минут до начала обсуждения вопроса об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Гончаренко вышел с телефоном к трибуне и попытался затянуть обсуждение предыдущего вопроса повестки о налогах на сою. В ответ Гетманцев толкнул депутата от партии Порошенко и попытался вырвать телефон, в результате чего началась драка.

После потасовки Гончаренко призвал коллег по фракции заблокировать трибуну Рады. «ЕС» также опубликовала в соцсетях сообщение депутата фракции Виктории Сюмар. «В Раде скандал. Не из-за отставки правительства, а через абсолютный шкурняк», — высказалась политик.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк раскрыл детали кадровых перестановок в правительстве Украины. Изменения коснутся министерств обороны и стратегической промышленности.

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