ЕС не сможет оплатить оружие для Украины

Еврокомиссар Кубилюс: Евросоюз не сможет оплатить оружие США для Украины

Внутренние правила Европейского союза (ЕС) не позволяют напрямую направлять деньги из бюджета сообщества на закупки американского оружия для Украины, поэтому странам-участницам придется брать средства из своих национальных бюджетов. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Базовые договоры ЕС не позволят нам направить средства из бюджета напрямую на закупку у США оружия для Украины. Но Европейская комиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в размере 150 миллиардов евро для совместных закупок, что потенциально высвободит средства для закупок готового оружия у США», — рассказал еврокомиссар.

Ранее стало известно, что власти двух европейских стран в последний момент узнали об участии в инициативе США по вооружению Украины по линии НАТО. По словам источника, заранее никто из западных стран не был проинформирован о точных деталях инициативы.