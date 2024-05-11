Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:46, 11 мая 2024Россия

Мишустин предложил пересмотреть число бюджетных мест в российских вузах

Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных мест в российских вузах
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных мест в вузах. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что необходимы долгосрочные механизмы. «Чтобы выпускники [вузов] отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», — указал Мишустин.

Он добавил, что качество обучения должно быть улучшено на всех уровнях. По его словам, добиться поставленной задачи планируется с помощью ряда инициатив. «"Приоритет-2030", передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов», — перечислил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что основной задачей является обеспечение участников специальной военной операции (СВО) снаряжением и техникой, а также предоставление льгот им и их семьям. Он отметил, что забота о российских бойцах и их близких «находится в центре внимания правительства и будет находиться».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Россия начала наступление на Харьков. Белый дом признал, что помогал Киеву подготовиться к этому

      В Ростовской области загорелась цистерна с топливом

      В МИД России заявили о защите проживающих в Прибалтике соотечественников

      Мишустин предложил пересмотреть число бюджетных мест в российских вузах

      Российские десантники штурмом взяли крупный опорный пункт ВСУ

      В МИД заявили об угрозе безопасности России со стороны Финляндии и Швеции

      Стало известно об улучшении позиции российских частей у села в ДНР

      В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра

      Очевидец падения автобуса в реку Мойку рассказал о спасении людей

      В США назвали возможных заказчиков покушения на Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше