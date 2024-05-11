Мишустин предложил пересмотреть число бюджетных мест в российских вузах

Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных мест в российских вузах

Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин предложил пересмотреть количество бюджетных мест в вузах. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что необходимы долгосрочные механизмы. «Чтобы выпускники [вузов] отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», — указал Мишустин.

Он добавил, что качество обучения должно быть улучшено на всех уровнях. По его словам, добиться поставленной задачи планируется с помощью ряда инициатив. «"Приоритет-2030", передовые инженерные школы, проект по созданию современных кампусов», — перечислил Мишустин.

Ранее Мишустин заявил, что основной задачей является обеспечение участников специальной военной операции (СВО) снаряжением и техникой, а также предоставление льгот им и их семьям. Он отметил, что забота о российских бойцах и их близких «находится в центре внимания правительства и будет находиться».