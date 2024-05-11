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05:57, 11 мая 2024Мир

В МИД России заявили о защите проживающих в Прибалтике соотечественников

МИД: Россия не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Россия не имеет никакого морального права бросить в беде своих соотечественников, которые проживают в странах Прибалтики, и закрыть там свои посольства. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, пишет ТАСС.

В интервью агентству Беляев также подчеркнул, что Россия будет отвечать на провокации стран Прибалтики как зеркально, так и асимметрично.

По его словам, уровень дипотношений с Прибалтикой понижен до временных поверенных в делах.

Несколькими днями ранее глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что в Польше и Прибалтике наращивают военный потенциал.

По его словам, в Минске наблюдают милитаризацию приграничного пространства.

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      Марина Совина
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