В МИД России заявили о защите проживающих в Прибалтике соотечественников

МИД: Россия не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике

Россия не имеет никакого морального права бросить в беде своих соотечественников, которые проживают в странах Прибалтики, и закрыть там свои посольства. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, пишет ТАСС.

В интервью агентству Беляев также подчеркнул, что Россия будет отвечать на провокации стран Прибалтики как зеркально, так и асимметрично.

По его словам, уровень дипотношений с Прибалтикой понижен до временных поверенных в делах.

Несколькими днями ранее глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что в Польше и Прибалтике наращивают военный потенциал.

По его словам, в Минске наблюдают милитаризацию приграничного пространства.