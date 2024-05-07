В Белоруссии рассказали о наращивании военного потенциала в Польше и Прибалтике

В МИД Белоруссии рассказали о росте военного потенциала в Польше и Прибалтике

В Польше и Прибалтике наращивают военный потенциал, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.

По его словам, в Минске наблюдают милитаризацию приграничного пространства. «Мы видим наращивание военных потенциалов, наступательных военных потенциалов, как со стороны Польши, так и со стороны Прибалтики», — сказал он.

Алейник подчеркнул, что Белоруссия принимает адекватные меры реагирования, которые нацелены на обеспечение защиты суверенитета, независимости и поддержания обороноспособности.

Ранее министр заявил, что с белорусской территории не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия. Он назвал страну миролюбивым государством.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что страна будет воевать только в том случае, если кто-то ступит на ее территорию.