В Белоруссии рассказали о наращивании военного потенциала в Польше и Прибалтике
В Польше и Прибалтике наращивают военный потенциал, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
По его словам, в Минске наблюдают милитаризацию приграничного пространства. «Мы видим наращивание военных потенциалов, наступательных военных потенциалов, как со стороны Польши, так и со стороны Прибалтики», — сказал он.
Алейник подчеркнул, что Белоруссия принимает адекватные меры реагирования, которые нацелены на обеспечение защиты суверенитета, независимости и поддержания обороноспособности.
Ранее министр заявил, что с белорусской территории не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия. Он назвал страну миролюбивым государством.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что страна будет воевать только в том случае, если кто-то ступит на ее территорию.