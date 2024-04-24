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18:26, 24 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал условие для начала войны

Лукашенко: Белоруссия будет воевать, если кто-то ступит на ее территорию
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет воевать, если кто-то ступит на ее территорию. Его цитирует РИА Новости.

«Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю, к примеру», — назвал условие глава государства. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не хочет этой войны. Он призвал не инициировать ее.

Кроме того, белорусский президент попросил делегатов Всебелорусского народного собрания (ВНС) быть «как волкодавы» и никому не позволять делать то, что нарушит единство народа страны и стратегические направления развития.

Ранее Лукашенко заявил, что НАТО хочет втянуть страну в конфликт на Украине. «Это [вступление Белоруссии в конфликт] они хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной», — сказал глава государства.

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      Кристина Есикова
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